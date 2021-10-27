«Андрею было сложно это принять»: продюсер Сазыкина назвала проект, сгубивший карьеру Губина

По ее словам, в те годы звездам из девяностых было сложно удержаться на плаву.

Продюсер Олеся Сазыкина заявила, что карьеру музыканта Андрея Губина сгубил проект «Фабрика звезд». В те годы стали появляться молодые музыканты, а таким исполнителям из девяностых как Губин стало сложно держаться на плаву.

«Андрею с его характером, конечно, было сложно это принять. Кстати, подобный непростой характер был когда-то и у Влада Сташевского. Вот только он смог себя изменить и сейчас успешно выступает». Олеся Сазыкина

Как отметила Сазыкина, еще одной бедой Губина является комплекс маленького роста. На «Фабрике звезд» тогда окончательно добили музыканта. Появилась популярная песня «Ниже ростом только Губин». Исполнитель очень сильно был обижен, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Андрей Губин в последние годы старается реанимировать свою музыкальную карьеру. Однако это у него пока не очень хорошо получается.

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