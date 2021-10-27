«Пиаришься на болезни отца»: Мишель Серова рассказала подробности выздоровления звездного папы

Недавно Александр Серов был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что состояние артиста ухудшается. Тем временем его дочь – Мишель никак не комментировала ситуацию. А спустя несколько дней она появилась в эфире шоу Андрея Малахова, где рассказала подробности.

После этого звездная наследница столкнулась с волной негодования. В своем инстаграм она отметила, что пользователи Сети посчитали это пиаром.

«После того, как вышло шоу, было очень много комментариев вроде «пиаришься на болезни отца». Если честно, то логика этих людей мне вообще не понятна. Я пришла на программу не как певица, а как дочь, которая рассказала о здоровье папы», — отметила Серова.

По словам певицы, она согласовала свой визит в студи ток-шоу с отцом.

«Когда папе стало лучше и его перевели в палату, я рассказала ему об этом, и он сказал, что нужно сходить и многое прояснится. Поэтому я согласилась и пришла в студию», — отметила Мишель.

Добавим, к счастью фанатов, Александр Серов пошел на поправку.

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