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«Пиаришься на болезни отца»: Мишель Серова рассказала подробности выздоровления звездного папы

Александр Серов был госпитализирован с коронавирусом.

«Пиаришься на болезни отца»: Мишель Серова рассказала подробности выздоровления звездного папы
Мишель Серова. Фото: instagram.com/mishel_serova

Недавно Александр Серов был госпитализирован в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что состояние артиста ухудшается. Тем временем его дочь – Мишель никак не комментировала ситуацию. А спустя несколько дней она появилась в эфире шоу Андрея Малахова, где рассказала подробности.

После этого звездная наследница столкнулась с волной негодования. В своем инстаграм она отметила, что пользователи Сети посчитали это пиаром.

Мишель Серова
Мишель Серова. Скриншот: instagram.com/mishel_serova

«После того, как вышло шоу, было очень много комментариев вроде «пиаришься на болезни отца». Если честно, то логика этих людей мне вообще не понятна. Я пришла на программу не как певица, а как дочь, которая рассказала о здоровье папы», — отметила Серова.

По словам певицы, она согласовала свой визит в студи ток-шоу с отцом.

Александр Серов
Александр Серов. Фото: Global Look Press

«Когда папе стало лучше и его перевели в палату, я рассказала ему об этом, и он сказал, что нужно сходить и многое прояснится. Поэтому я согласилась и пришла в студию», — отметила Мишель.

Добавим, к счастью фанатов, Александр Серов пошел на поправку.

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