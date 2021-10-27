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«Пообещал сделать ее ведущей»: Комиссаров рассказал, как уговаривал Бузову не уходить из «Дома-2»

По словам создателя шоу, Ольга хотела покинуть проект уже через три месяца после его старта.

«Пообещал сделать ее ведущей»: Комиссаров рассказал, как уговаривал Бузову не уходить из «Дома-2»
Валерий Комиссаров. Фото: Globallookpress.com

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось уговорить тогда еще никому не известную Ольгу Бузову остаться на проекте спустя три месяца после его начала.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«Бузова хотела уходить через три месяца после начала «Дома-2». Я с ней провел беседу. Уговаривал. Она ответственный человек, трудолюбивый. Она не видела на шоу перспектив. Хотела учиться дальше. Я пообещал сделать ее ведущей. И она в итоге оправдала мои надежды».

Валерий Комиссаров

Как отметил Валерий Комиссаров, сейчас время неординарных людей.

«Если ты обычный, то никому не будешь нужным. Я желаю Бузовой счастья в личной жизни. Хотя понимаю, что ей будет непросто найти любимого в силу разных причин», — заметил Комиссаров.

Напомним, что Ольга Бузова в конце прошлого года ушла с поста ведущей «Дома-2». Она сосредоточилась на других проектах.

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