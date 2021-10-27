«Пообещал сделать ее ведущей»: Комиссаров рассказал, как уговаривал Бузову не уходить из «Дома-2»

По словам создателя шоу, Ольга хотела покинуть проект уже через три месяца после его старта.

Создатель шоу «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, как ему удалось уговорить тогда еще никому не известную Ольгу Бузову остаться на проекте спустя три месяца после его начала.

«Бузова хотела уходить через три месяца после начала «Дома-2». Я с ней провел беседу. Уговаривал. Она ответственный человек, трудолюбивый. Она не видела на шоу перспектив. Хотела учиться дальше. Я пообещал сделать ее ведущей. И она в итоге оправдала мои надежды». Валерий Комиссаров

Как отметил Валерий Комиссаров, сейчас время неординарных людей.

«Если ты обычный, то никому не будешь нужным. Я желаю Бузовой счастья в личной жизни. Хотя понимаю, что ей будет непросто найти любимого в силу разных причин», — заметил Комиссаров.

Напомним, что Ольга Бузова в конце прошлого года ушла с поста ведущей «Дома-2». Она сосредоточилась на других проектах.

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