Глаз не оторвать: 81-летняя Лариса Голубкина в силуэтном платье произвела фурор

В последнее время Лариса Голубкина пережила немало потрясений. В прошлом году она получила перелом шейки бедра, а после боролась с коронавирусом. Несмотря на все проблемы, 81-летняя вдова Андрея Миронова вновь блистала на публике.

На днях Лариса Ивановна впервые за долгое время вышла в свет. Она отметилась на празднике Игоря Гуляева. Пользователи Сети отметили, что Голубкина роскошно выглядит. Актриса похорошела, помолодела и постройнела. Однако свой секрет преображения звезда раскрывать не спешит.

больше по теме Лариса Голубкина вышла на связь из больницы и рассказала о своем самочувствии Актриса была госпитализирована 4 мая.

На кадрах она позировала в силуэтном темном платье, которое подчеркнуло ее формы. Пышная прическа и макияж добавили яркости образу.

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