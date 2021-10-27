«Какая фигура!»: Макеева в необычном купальнике сразила своих фанатов

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись в Москву. Пара отдыхала в Греции. В своем инстаграм актриса продолжает делиться снимками с отдыха.

На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в необычном купальнике, блеснув точеной фигурой. Фанаты засыпали ее комментариями.

«О, Боже, какая фигура! Классное фото! Огонь! Шикарно выглядите!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно звезда театра запустила собственный бренд уходовой косметики. Макеева занялась производством шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица.

Добавим, что со своим четвертым мужем – бизнесменом-строителем Романом Мальковым Анастасия Макеева познакомилась в прошлом году на собственной даче.

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