«Какая фигура!»: Макеева в необычном купальнике сразила своих фанатов

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков вернулись в Москву. Пара отдыхала в Греции. В своем инстаграм актриса продолжает делиться снимками с отдыха.
На этот раз она опубликовала фото, на котором позировала в необычном купальнике, блеснув точеной фигурой. Фанаты засыпали ее комментариями.
«О, Боже, какая фигура! Классное фото! Огонь! Шикарно выглядите!», — писали пользователи Сети.
Напомним, недавно звезда театра запустила собственный бренд уходовой косметики. Макеева занялась производством шампуня и бальзама для волос, а также сыворотки для лица.
Добавим, что со своим четвертым мужем – бизнесменом-строителем Романом Мальковым Анастасия Макеева познакомилась в прошлом году на собственной даче.
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