Дама в шляпе: Яна Кошкина накинула яркий секси-халатик на голую грудь

Яна Кошкина решила продолжить лето на Мальдивах. На курортные острова она улетела вместе с отцом. В своем микроблоге Кошкина делится моментам отдыха, не забывая при этом показывать и личные фото.

На этот раз Яна позировала в секси-халатике, который накинула на голую грудь. Образ дополнила шляпой.

«Красотка! Просто бомба! Какая классная! Супер!», — именно такие слова пишут пользователи Сети под каждой публикацией звездной брюнетки.

Напомним, минувшим летом Кошкина стала и театральной актрисой. На сцену ее пригласил Константин Богомолов. Популярность Яна получила благодаря сериалу «ЧОП».

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