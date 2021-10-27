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Дама в шляпе: Яна Кошкина накинула яркий секси-халатик на голую грудь

Телеведущая отдыхает на Мальдивах.

Дама в шляпе: Яна Кошкина накинула яркий секси-халатик на голую грудь
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Яна Кошкина решила продолжить лето на Мальдивах. На курортные острова она улетела вместе с отцом. В своем микроблоге Кошкина делится моментам отдыха, не забывая при этом показывать и личные фото.

На этот раз Яна позировала в секси-халатике, который накинула на голую грудь. Образ дополнила шляпой.

Яна Кошкина
Яна Кошкина отдыхает на Мальдивах. Скриншот: instagram.com/yana_koshkina_official

«Красотка! Просто бомба! Какая классная! Супер!», — именно такие слова пишут пользователи Сети под каждой публикацией звездной брюнетки.

Напомним, минувшим летом Кошкина стала и театральной актрисой. На  сцену ее пригласил Константин Богомолов. Популярность Яна получила благодаря сериалу «ЧОП».

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