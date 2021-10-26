Треснут же! Располневшая Ольга Рапунцель выставила напоказ живописные ягодицы, туго обтянув их латексом

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель когда-то была стройной и хрупкой девушкой. Но две беременности и роды превратили ее в женщину весомых достоинств.

В июле младшей дочери Ольги Рапунцель исполнился годик, а экс-участница пока так и не успела привести себя в форму.

Но при этом Ольга Рапунцель совершенно не стесняется своих объемов. На отдыхе в Сочи она спокойно позировала в бикини, демонстрируя свои живописные округлости.

На этот раз Ольга Рапунцель повернулась к камере спиной, чтобы показать, как она выглядит сзади.

Правда, позирует она не в бикини, а в легинсах из черного латекса, которые скрадывает пикантные нюансы. И все же.

Латекс так плотно обтянул объемные ягодицы Ольги Рапунцель, что кажется – еще немного и легинсы лопнут, обнажив тело своей обладательницы. Но похоже, что Ольга уверена в прочности ткани и довольно долго повиливает на камеру своими прелестями.

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