«Мой любимый Иларий Климович»: Яна Поплавская запечатлела годовалого внука за пианино

Яна Поплавская, знакомая широкой общественности своей ролью Красной Шапочки в телефильме 70-х годов прошлого века, обожает проводить время со своей семьей.

Новый смысл в жизни актрисы появился с рождением внука Илария. Прекрасное событие произошло летом прошлого года. Сейчас малышу год и несколько месяцев, и звездная бабушка решила поделиться снимком подросшего внука на своей страничке в Instagram.

С фотографии на всех смотрит большеглазый и белокурый мальчуган, который очень похож на свою бабушку Яну Поплавскую.

«Растет мой любимый Иларий Климович Поплавский. Сейчас тяжело растить детей, ориентиры туманны, идеалы разбиты, деформированы, социум жесток и агрессивен. Надежда только на семью! Берегите своих детей, растите их в любви! Я надеюсь, что мы сможем вырастить Ларика добрым, честным, достойным. Расти, малыш, на радость нам, на радость маме с папой», — написала под фото Илария Яна Поплавская.

Подписчики восхитились очаровательным малышом и пришли к выводу, что Иларий – маленькая копия Яны Поплавской.

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