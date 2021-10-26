«Выглядит на миллион долларов!»: Рогов показал модный в этом сезоне тренч, который подойдет полным

Осенью 2021 года нужно выбирать простые свободные модели.

В этом сезоне приталенные модели тренчей вышли из моды, стали актуальны свободные или полуприлегающие длинные варианты.

С ними легко составить городские образы самого разного характера, кроме того, они хорошо сидят на самых разных фигурах. Поэтому покупать трендовую новинку могут и полные, и худенькие модницы.

Один из таких экземпляров показал на шоу СТС «Рогов в деле» Александр Рогов. Она имела небесно-голубой цвет, за счет чего приобрела флер респектабельности и нарядности. По мнению стилиста, такой плащ может стать изюминкой любого образа.

«Выглядит на миллион долларов! Супер!» — пришел в восторг Рогов, увидев его в масс-маркете.

Стоит такой тренч 4999 рублей. К слову, точно такой же ценник стоял на актуальных ботильонах цвета слоновой кости, которые тоже приглядел для героини проекта Александр.

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