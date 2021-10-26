«Вот деловуха»: подросшая дочка Оли Рапунцель из «Дома-2» покрасовалась в модном пуховичке оттенка лосося

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко растят двух дочерей – трехлетнюю Василису и годовалую Софию. Пара все делает для того, чтобы их малышки росли в любви и заботе.

Ольга Рапунцель часто покупает девочкам вещи, обновляя гардероб подрастающих дочерей каждый сезон.

Звездная мама устроила шопинг, во время которого приобрела обновки для себя и Василисы с Софией.

Кадры с участием старшей дочери Ольга Рапунцель показала в сторис микроблога. На них трехлетняя Василиса гуляет во дворе в модном пуховике оттенка лосося с капюшоном, отделанным мехом.

«Ой, какая красивая девочка. Покружись, Василек! Как тебе пуховичок?» — интересуется у дочери Ольга Рапунцель. «Клутой», – отвечает Василиса, не выговаривая букву «р». «Нравится тебе? Ты такая красотка. Вот деловуха», — щебечет довольная мама Ольга Рапунцель.

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