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«Вот деловуха»: подросшая дочка Оли Рапунцель из «Дома-2» покрасовалась в модном пуховичке оттенка лосося

Экс-участница проекта Ольга Рапунцель стильно утеплила старшую наследницу в холода.

«Вот деловуха»: подросшая дочка Оли Рапунцель из «Дома-2» покрасовалась в модном пуховичке оттенка лосося
Оля Рапунцель и Дима Дмитренко. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

Бывшие участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дима Дмитренко растят двух дочерей – трехлетнюю Василису и годовалую Софию. Пара все делает для того, чтобы их малышки росли в любви и заботе.

Ольга Рапунцель часто покупает девочкам вещи, обновляя гардероб подрастающих дочерей каждый сезон.

Звездная мама устроила шопинг, во время которого приобрела обновки для себя и Василисы с Софией.

Кадры с участием старшей дочери Ольга Рапунцель показала в сторис микроблога. На них трехлетняя Василиса гуляет во дворе в модном пуховике оттенка лосося с капюшоном, отделанным мехом.

Старшая дочка Оли Рапунцель Василиса в модном пуховике
Старшая дочка Оли Рапунцель Василиса в модном пуховике. Фото: instagram.com/olyarapunzel/

«Ой, какая красивая девочка. Покружись, Василек! Как тебе пуховичок?» — интересуется у дочери Ольга Рапунцель.

«Клутой», – отвечает Василиса, не выговаривая букву «р».

«Нравится тебе? Ты такая красотка. Вот деловуха», — щебечет довольная мама Ольга Рапунцель.

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