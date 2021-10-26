«Первые уроки музыки»: Эмин показал, как занимается с крохой-дочкой от Гавриловой у фортепиано

Певец Эмин обнародовал в личном блоге видео с подросшей дочкой Афиной. Малышка заметно подросла, а ее волосы уже укладывают в прическу с косой.

В кадре музыкант занимается с девчушкой у фортепиано, обучая дочь игре. И юная наследница Агаларова уже подыгрывает знаменитому отцу на инструменте.

«Первые уроки музыки начинаем с Elvisa», — подписал клип Эмин.

Напомним, азербайджанский музыкант Эмин Агаларов был дважды женат. В первом браке с Лейлой Алиевой у него родились близнецы Али и Микаил, которым уже по 12 лет. Позже артист усыновил девочку Амину. А от союза с моделью Аленой Гавриловой артист воспитывает дочь Афину, ей в этом году исполнится три годика.

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