«Я вас люблю»: Наталия Орейро на русском языке поблагодарила за российское гражданство

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайка Наталия Орейро, скоро станет обладательницей паспорта России. Вместе с актрисой гражданство России получил и ее сын.

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Наталия Орейро записала видеообращение, в котором на русском языке поблагодарила всех, кто причастен к тому, чтобы она смогла получить российское гражданство. В кадре артистка сияет от счастья, давая понять, что невероятно рада стать обладательницей российского паспорта.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Пока. До свидания. Я вас люблю!» — сказала Наталия Орейро.

Напомним, о том, что уругвайская актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро теперь гражданка России, стало известно накануне, 25 октября, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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