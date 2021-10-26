Горячий тренд: как носить две сумки сразу
Видео
Как создаются костюмы для «Шоумаскгоон»
Видео

«Я вас люблю»: Наталия Орейро на русском языке поблагодарила за российское гражданство

Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро призналась, что очень счастлива получить паспорт РФ.

«Я вас люблю»: Наталия Орейро на русском языке поблагодарила за российское гражданство
Наталия Орейро. Фото: Global Look Press

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайка Наталия Орейро, скоро станет обладательницей паспорта России. Вместе с актрисой гражданство России получил и ее сын.

Наталия Орейро записала видеообращение, в котором на русском языке поблагодарила всех, кто причастен к тому, чтобы она смогла получить российское гражданство. В кадре артистка сияет от счастья, давая понять, что невероятно рада стать обладательницей российского паспорта.

«Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем двадцатилетней любви. Я чувствую, что эта связь станет еще крепче. Большое спасибо! Пока. До свидания. Я вас люблю!» — сказала Наталия Орейро.

Напомним, о том, что уругвайская актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро теперь гражданка России, стало известно накануне, 25 октября, когда президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Владимир ПутинНаталия Орейророссийское гражданствосериал "Дикий ангел"