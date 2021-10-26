Как выглядит универсальная блузка-рубашка, которая подойдет для любых ситуаций, показал Рогов

Эта модель одновременно смотрится и буднично, и нарядно, а купить ее можно в масс-маркете.

В новом выпуске шоу «Рогов в деле» ведущий постарался подобрать для героини проекта Галины максимально универсальные вещи, которые подходят ко всему и долго будут носиться. Он выбрал ботильоны, которые выглядят дорого, но при этом хорошо смотрятся и с джинсами, и с деловыми костюмами.

А также подобрал брючный костюм, который никогда не выйдет из моды. Также стилист смог найти в масс-маркете блузку-рубашку, которую можно надевать и на работу, и на прогулку, и в кафе с друзьями, варьируя с самыми разными вещами. Она имела очень простой свободный крой, традиционный для рубах, но при этом обладала ярким голубым оттенком, заметным принтом в виде золотой цепи. Кроме того, она была пошита из атласной ткани.

«Такую блузку-рубашку можно будет надеть и под жакет, и без жакета. Она будет смотреться очень эффектно и с классическими брюками, и с джинсами», — прокомментировал Рогов.

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