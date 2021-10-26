«Я одна приблизила фото?»: Волочкова ошарашила публику стрингами, надетыми будто наоборот

Анастасия Волочкова в последнее время помолодела, посвежела и расцвела буквально на глазах. Не исключено, что виновником этих позитивных изменений стал ее 38-летний возлюбленный Владимир.

Балерина не скрывает, что испытывает волнительные эмоции по отношению к нему, с восторгом описывая своего бойфренда.

«Молодой, красивый, статный, высокий, добрый, заботливый, внимательный, умный, с чувством юмора, благородный, духовно мне близкий и просто фантастический. Нам очень хорошо вместе», — рассказала она порталу Teleprogramma.pro.

В личном блоге Анастасия Волочкова показала свою постройневшую фигуру во всей красе, примерив очень смелый купальник с минимальным количеством ткани. Как всегда, ее фото имело оглушительный успех у публики, которая с воодушевлением бросилась его обсуждать.

«Я одна приблизила снимок?», «Нет!», «Нет, я тоже. Трусишки-то маловаты, ничего не прикрывают. Ну, как бы по-волочковски», «Не одна. Чтобы бедра увидеть, только приблизить надо», «Настя, звезду прикройте!», «Что с трусельками опять?», «Роскошная!», «Володе повезло!» — прокомментировали фолловеры.

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