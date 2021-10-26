«Плодоносим по осени»: экс-резидент Comedy Club Гавр в четвертый раз стал папой

Гавриил Гордеев поделился снимком из клиники, в которой появился на свет еще один его наследник.

Прекрасной новостью с подписчиками поделился экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев. Жена комика Ирина подарила ему еще одного сына.

Малыш стал четвертым ребенком пары, которая недавно отметила 18-летие со дня свадьбы.

«История о том, как дал бог сил Ирине, чтоб дать нам еще сына! Плодоносим по осени! Спасибо тебе, сударыня, за молодого барина. Здоровья тебе со чадом! Пойду избу покамест подлатаю, а то негоже в клети спати с младенцем», — написал в микроблоге Гавр.

Публикацию он сопроводил двумя снимками – жены на последних сроках беременности и своим. В кадре Гавр запечатлен в клинике. На нем специальная одежда и шапочка. Судя по всему, комик присутствовал при появлении сына на свет.

Подписчики, среди которых немало звезд ТНТ, тут же принялись поздравлять Гавриила Гордеева и его жену Ирину с пополнением в семье.

Малышу и его родителям они желают счастья и здоровья и признаются, что невероятно рады за пару.

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