«А где грудь?», «Пупок где?»: Пынзарь выставила фото в бикини, к которому много вопросов у фолловеров

Дарья Пынзарь недавно вернулась домой в Турцию после съемок «Дома-2» в Москве. Ведущая много времени проводит на пляже, заполняя свой микроблог сексуальными снимками в бикини.

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Обычно фолловеры в восторге от фигуры и форм знаменитой блондинки. Разве что в последнее время стали часто говорить о худобе звезды. В настоящий момент при росте 162 см она весит всего 50 кг. Но и это дело вкуса, ведь ее аппетитная грудь не стала меньше после потери веса.

Однако последний кадр Дарьи Пынзарь в Instagram вызвал у ее подписчиков много вопросов. Многие не нашли на снимке пупка, да и ее пышная грудь из-за неудачной модели купальника то ли приплюснулась, то ли разъехалась так, что уже не производила прежнего впечатления.

«Даша, а где грудь? Из-за худобы ничего не осталось», «А пупок где?», «Какая-то слишком гладкая спереди», «Мне одной кажется, что с фигурой Даши что-то не то?» — написали пользователи Сети.

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