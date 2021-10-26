«Это обычная практика»: Марина Зудина рассказала, почему не появится в спектакле Константина Богомолова

Марина Зудина объяснила все сменой концепции — богатую вдову на сцене сыграет мужчина.

Смелая трактовка пьесы Александра Островского «На каждого мудреца» режиссера Константина Богомолова впечатлила зрителей, пришедших на спектакль в Театр наций.

Расстроены были лишь поклонники Марины Зудиной, ожидавшие увидеть актрису в роли богатой вдовы Софьи Игнатьевны Турусиной.

Марина Зудина объяснила свое отсутствие в спектакле сменой его концепции. Женская роль досталась Игорю Миркурбанову.

«Это обычная практика. Теперь роль исполнит Игорь Миркурбанов. И это не единственная женская роль, которую играет мужчина», — поделилась Марина Зудина.

Актриса не видит в таком подходе ничего удивительного или странного. Тем более, что и она сама в одном из проектов исполнит мужскую роль.

«Я буду играть мужчину, ну и что? Актер – это актер. Игорь сыграет женщину, а я в спектакле сыграю мужчину», — отметила Марина Зудина в беседе с РИА «ФАН».

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