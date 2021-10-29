«И правильной высоты сапоги»: красотка-падчерица Стаса Михайлова вышла в свет в красном жакете и мини-юбке

Ева Канчельскис, падчерица певца Стаса Михайлова, в свои 22 года уже имеет целую армию фанатов в Instagram. Девушка делится с фолловерами секретами красоты, стиля, поднимает острые социальные вопросы и темы защиты животных, а также публикует фото и видео из жизни.
На днях девушка вышла в люди в красном твидовом костюме, состоящем из жакета и мини-юбки. Стилист Никита Карстен прокомментировал стиль красотки и дал свои рекомендации.
«Актуальный фасон костюма, идеально посаженные удлиненный пиджак и юбка с завышенной талией — придраться к образу Евы сложно.
Также девушка отлично подобрала черный топ в сочетании с оранжево-красным, и правильной высоты сапоги, закрывающие колени, для такой длины юбки.
Единственное, что в образе теряется — это сумка-седло Christian Dior», — заметил стилист.
Среди таких насыщенных оттенков, в которые нарядилась красотка, кожа сумки кажется немного выцветшей, а белый пояс лишним, объяснил Никита Карстен. И предложил заменить ее на очень простую модель, желательно четкой геометричной формы, без деталей.
По наблюдению стилиста, Еве Канчельскис следовало бы поменять палитру своего гардероба и попробовать приглушенные пастельные цвета.
«У девушки очень нежные черты лица, светлые тон кожи и волосы, и такие «ядерные» оттенки убивают ее обаяние. Образ стильный, но промах с точки зрения цветотипа», — считает эксперт.
Справка Teleprogramma.pro
Никита Карстен — эксперт по стилю и создатель модного бренда одежды. Образование: Школа моды Вячеслава Зайцева, авторский курс по стилю Анастасии Ножиной, базовый гардероб стилиста Аллы Романовой. Гид по индивидуальному стилю Top Mua. Опыт работы — шесть лет.
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