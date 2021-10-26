«Тяжело пережила такое внимание»‎: Уварова о славе после сериала «Не родись красивой»‎

Российская актриса театра и кино Нелли Уварова сейчас нечасто вспоминает прославивший ее в начала 2000-х сериал «Не родись красивой»‎. Однако она все же немного понастальгировала и предалась воспоминаниям о том проекте в интервью Екатерины Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой».

Нелли поделилась, что до проекта «Не родись красивой»‎ она была достаточно открытым человеком. Девушка одевалась в яркие платья, не боялась смелых сочетаний цветов в одежде, носила необычные головные уборы.

После обрушившейся славы в роли некрасивой и неказистой девушки Екатерины Пушкаревой в сериале Нелли пришлось стать более закрытой, так как ее везде узнавали. Уварова упиралась взглядом в землю, прятала взгляд от прохожих. Не хотела ни с кем зрительного контакта и старалась быть менее заметной на улице. Ей не хотелось знакомиться и соприкасаться с большим количеством людей. Быть серой мышкой — стало для нее жизненной необходимостью.

«Это меня угнетает. Это не есть мое естественное состояние, но это стало моей необходимостью. Встретился взглядом — оп, работаем, нет — нет. Мне это стало страшно мешать, ведь я очень любопытная»‎.

Однако Уварова утверждает, что так было недолго и постепенно она привыкла к славе, к известности, к желающим сфотографироваться на улице или исподтишка в метро. Она с теплотой и любовью отзывается о сериале.

«Это огромная школа жизни. Я соприкасалась в тот момент с уникальными людьми. Пришла огромная любовь зрительская, именно с этим сериалом. Минусы были. Я человек закрытый, и мне было тяжело переживать такое внимание»‎, — заметила актриса.

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