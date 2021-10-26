«Ты не можешь быть нормальной»: Кафельникова рассказала о сложных отношениях со своим знаменитым отцом

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова — Алеся — откровенно рассказала о своей жизни на YouTube-шоу «Мой монолог». Она призналась, что страдала от наркозависимости, суицидальных мысли и конфликтовала с родителем.

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«Я боюсь закрытых пространств… мне запрещали закрывать за собой дверь. Я ходила в туалет и принимала душ с открытой дверью. Настолько это была паранойя, что я порежу вены, и они не успеют меня спасти… И он закрыл меня в комнате и начал психологически мочить: «Ты не можешь быть нормальной, вокруг тебя все время куча говна». У меня истерика, и я просто выбиваю сетку и начинаю делать осознанный шаг из окна. Папа успел втащить меня назад», — рассказала модель.

По ее словам, круто изменить жизнь ей помог муж Георгий Петришин. Благодаря ему она покончила с наркозависимостью и поверила в себя. Сейчас она счастливая молодая мама и жена. А свое тяжелое прошлое решила оставить только в качестве воспоминаний.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует брать пример со звезд! Если вы страдаете наркозависимостью или суицидальными мыслями, мы советуем обратиться к специалистам!

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