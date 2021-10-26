Женственные и мягкие: Рогов показал сапоги — хит этого сезона, которые подходят к любой одежде

Они имеют нейтральный цвет и ни к чему не обязывающую форму.

Александр Рогов в эфире проекта СТС «Рогов в деле» показал свою любимые сапоги из масс-маркета, они выглядят очень нейтрально и женственно, поэтому подходят практически к любой одежде.

Кроме того, замшевые модели песочного цвета с мягким свободным голенищем — это хит осеннего сезона. Важен и тот момент, что в них можно заправить брюки, а такое сочетание с обувью в настоящий момент — горячий стилистический тренд.

«Мои любимые сапоги! Мы их уже однажды покупали, выглядели они классно! Замшевые добротные сапоги на невысоком каблучке», — сказал Рогов.

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