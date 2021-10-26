«Одна открытая, ошибающаяся, а вторая – хитровыдуманная»: Комиссаров – о Бородиной и Собчак

Создатель проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался о звездах телестройки Ксении Бородиной и бывшей ведущей Ксении Собчак.

«Бородина работала у меня еще до «Дома-2». Она была редактором на проекте «Окна» с Нагиевым. Я был автором и продюсером. Я ее заметил и пригласил на «Дом-2». Она сидела в самолете. Уезжала в Италию. Ксения тогда сделала правильный выбор, что осталась. Неизвестно, кем бы она стала там. Это была такая история драматичная». Валерий Комиссаров

Как заметил Комиссаров, Бородина права, когда говорит, что раньше Собчак оказалась на «Доме-2». «Собчак позже пришла. Мне нужны были два человеческих образа. Собчак — интеллектуальный массовик-затейник. Она подавляет окружающий мир энергией. В противовес ей я поставил Бородину. У нее женский ум. Четкий. Это два разных женских психотипа. Две противоборствующие женские ипостаси. Бородина — открытая, ошибающаяся. А Собчак хитровыдуманная, со своим вторым и третьим дном», — сказал Комиссаров.

Ранее Ксения Бородина говорила, что попала на «Дом-2» раньше Ксении Собчак. Ее сразу утвердили, а над кандидатурой светской львицы думали еще две недели.

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