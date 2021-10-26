Лобода в образе невесты и жена Моргенштерна в леопардовом наряде стали звездами показа

Певица и другие артисты приняли участие в шоу дизайнера Бичоллы Тетрадзе в рамках Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Светлана Лобода не раз представала на публике в компании грузинского модельера Бичоллы Тетрадзе. Недавно она отпраздновала день рождения в Дубае вместе с ним. А накануне в Москве состоялся показ дизайнера «Сон в летнюю ночь». Он пригласил стать моделью в его шоу не только Марию Миногарову, которая в свое время участвовала в реалити-шоу «Топ-модель по-русски», но и Светлану Лободу.

Украинская дива вышла на импровизированный подиум в образе невесты. Невесомое платье в пол, расшитое белыми искусственными цветами, подчеркнуло стройную фигуру артистки. Публика встретила ее одобрительными криками и аплодисментами. Напомним, что 39-летняя Светлана пару лет назад поймала букет невесты на свадьбе сестры, но пока не вышла замуж. Она дефилировала под марш Мендельсона, что тронуло гостей.

Также удивила всех своим появлением жена Моргенштерна — Дилара. Она была облачена в юбку макси с разрезом и объемную блузу с леопардовым принтом. Супруга рэпера держалась уверенно и запомнилась публике. К слову, Миногарова тоже была в леопардовом наряде. Она прошлась в платье макси с пышными рукавами.

Отметилась в стенах Петровского путевого дворца Москвы и певица Ханна, которая показала ноги в алом платье в стиле бэби-долл. На подиуме также предстали: Анастасия Дорн, Наталья Максимова, Алена Шишкова, София Крапивина и многие другие известные персоны.

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