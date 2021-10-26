Алена Водонаева купила квартиру для своего кота за 19 миллионов рублей

Звезда настолько любит питомца, что ей не жалко купить ему отдельную жилплощадь.

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решила купить отдельную квартиру для своего кота. Недвижимость обойдется звезде в 19 миллионов рублей. Об этом Водонаева сообщила в своем профиле в Instagram.

С 2018 года в семье Водонаевой живет красивейший кот породы мейн-кун по кличке Эскобар. Ведущая периодически выкладывает с ним фото и Stories микроблога. Какое-то время Алена даже вела отдельную страницу в соцсетях от лица домашнего питомца.

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Однако недавно звезда заявила, что кота придется отселять. У ее сына Богдана началась жуткая аллергия на кошачью шерсть, ребенок кашляет и чихает из-за присутствия дома четвероногого друга. А это, по мнению ведущей, опасно для жизни мальчика. Водонаева категорически отвергает мысль отдать или продать питомца. Она решила купить ему отдельную квартиру. Для этого звезда возьмет ипотеку.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с моим салоном (салон красоты Алены Водонаевой), так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я хорошо обдумала и начинаю процесс», — поделилась в блоге Водонаева.

Подписчики отнеслись к произошедшему с юмором и тоже пожелали стать котом Водонаевой.

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