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Алена Водонаева купила квартиру для своего кота за 19 миллионов рублей

Звезда настолько любит питомца, что ей не жалко купить ему отдельную жилплощадь.

Алена Водонаева купила квартиру для своего кота за 19 миллионов рублей
Алена Водонаева с котом. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решила купить отдельную квартиру для своего кота. Недвижимость обойдется звезде в 19 миллионов рублей. Об этом Водонаева сообщила в своем профиле в Instagram.

С 2018 года в семье Водонаевой живет красивейший кот породы мейн-кун по кличке Эскобар. Ведущая периодически выкладывает с ним фото и Stories микроблога. Какое-то время Алена даже вела отдельную страницу в соцсетях от лица домашнего питомца.

Однако недавно звезда заявила, что кота придется отселять. У ее сына Богдана началась жуткая аллергия на кошачью шерсть, ребенок кашляет и чихает из-за присутствия дома четвероногого друга. А это, по мнению ведущей, опасно для жизни мальчика. Водонаева категорически отвергает мысль отдать или продать питомца. Она решила купить ему отдельную квартиру. Для этого звезда возьмет ипотеку.

«Я решила купить Эскобару квартиру в Хамовниках. Рядом с моим салоном (салон красоты Алены Водонаевой), так как я бываю там каждый день. Когда Богдан будет у папы, буду ночевать с котом. Вот такой план. Я хорошо обдумала и начинаю процесс», — поделилась в блоге Водонаева.

Подписчики отнеслись к произошедшему с юмором и тоже пожелали стать котом Водонаевой.

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