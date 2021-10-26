«Выращиваем кристаллы. Реализуем недорого»: Галкин с сыном Гарри шуточно занялись семейным бизнесом

Телеведущий Максим Галкин в сторис Instagram опубликовал семейный ролик, на котором он беседует со своим сыном восьмилетним Гарри.

«Я вырастил кристалл. Он растет. Вот у нас красный кристалл. Он практически больше всех растет. А вот коричневый», — говорит на кадрах Гарри Галкин.

«Вот. Выращиваем кристаллы. Реализуем недорого». Максим Галкин

Однако через несколько минут Гарри Галкин ошарашил заявлением отца. «Только это не кристаллы, а морские водоросли», — заметил он.

«Подожди. Мы же десять минут говорили, что это кристаллы. Это водоросли. Мы выращиваем водоросли. Концепция меняется», — сказал Максим Галкин.

Напомним, что дети Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой растут очень разносторонними личностями. Они посещают различные спортивные кружки и секции. Также ребята нередко проводят дома различные опыты.

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