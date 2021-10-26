Стильная даже дома: Стеша Маликова в костюме цвета Барби повеселилась с маленьким братом

Дмитрий Маликов в этом году отметил 51-летие. У него подрастают дети. Вместе с Еленой Изаксон певец воспитал дочку Стефанию, которая в этом году окончила престижный вуз. Наследница артиста уже занимается собственным бизнесом. Она создала свой бренд одежды. При этом Стеша находит время, чтобы гулять с родителями и помогать им воспитывать ее маленького брата Марка.

больше по теме Стеша Маликова вышла на прогулку в песочном пальто и с сумкой YSL за 220 тысяч рублей Дочка Дмитрия Маликова похвасталась своим осенним образом.

Маликов не скрывает, что мальчика родила суррогатная мать. Трехлетний малыш уже тянется к музыке. Это не удивительно, так как дома певец часто играет на пианино. А накануне дети звезды повеселились вдвоем. Стеша облачилась в костюм цвета Барби. Худи и шорты-бермуды подчеркнули ее стройные ноги. Она решила забраться на кровать и попрыгать вместе с братом. Мальчик много смеялся, так как сестра его также защекотала.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что у Дмитрия очень красивые дети. «Классные такие», «Стеша прелестная», «Как это мило, когда дети дружные», «Очень стильно выглядит. Розовый так идет», «Прелестные детки», «Как им весело вдвоем! Чудесно», «Марк так быстро растет», — прокомментировали кадры подписчики. К слову, спортивные костюмы оверсайз остаются актуальными, как и розовый цвет, по словам стилистов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.