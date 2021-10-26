«Возраст придал солидности и украсил»: как изменился за последние годы Даниил Белых из «Сватов»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появились две фотографии актера Даниила Белых. Он запечатлен в наши дни и когда снимался в первых частях картины.
«Тогда и сейчас. Как считаете, сильно изменился?»
«Возраст ему придал солидности и украсил», «Возмужал, но в общем-то узнаваем», «Красавчик. Желаем ему побольше новых ролей», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Даниил Белых, которому сейчас 41 год, сыграл со второй по седьмую часть в сериале «Сваты». Он исполнил роль Максима Ковалева, сына четы Ковалевых.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.