Жади и Лукас обречены на расставание: что известно о продолжении сериала «Клон»

Знаменитый бразильский сериал был снят 20 лет назад. Увидят ли зрители Джованну Антонелли и Мурило Бенисиу снова вместе, об этом разговоры идут уже много лет.

Бразилия стала страной, где снимают лучшие сериалы. Телевизионная кампания «Глобо» сняла сотни мыльных опер, которые полюбились зрителям. Одной из самых известных стал сериал «Клон», в котором сплетается несколько историй, а также наглядно показывают жизнь мусульман. Жади, которую играет Джованна Антонелли, остается без матери и следуя традициям приезжает к родным в Марокко. Там дядя Али намерен выдать ее замуж. Но юная девушка влюбляется в бразильца Лукаса.

Это история любви знакома многим зрителям. Сериал был снят 20 лет назад, но до сих пор остается актуальным. 250 серий длится история, как пара пытается воссоединится. Жади встречает клона своего возлюбленного Лео. Однако он совсем другой внутренне и лишь внешне копия Лукаса. В финале происходит воссоединение главных героев, даже Лара Назира, которая страдает без мужа, обретает свою любовь.

А вот история клона и его создателя Альбьери, которые уходят в пустыню, дала повод думать, что эта история не закончена. Уже много лет ходят слухи о продолжении сериала, но есть причины, по которым это не произошло. Сценаристка Глория Перес сомневалась, что сиквел будет иметь такой же успех. Она опасалась, что новые серии раскритикуют. Ко всему прочему, Глория пережила много потрясений за последние годы — смерть отца и сына, поэтому была эмоционально вымотана.

Также актеры, сыгравшие главные роли сначала были не против, сняться в продолжении. Но их экранный роман перетек в настоящую жизнь. Джованна даже родила сына от коллеги, вот только их отношения разладились. Все стало еще хуже, когда актриса решила уехать в США с новым возлюбленным и взять с собой ребенка, но Мурило не позволил этого сделать. Начались суды, что окончательно испортило их отношения.

В 2018 году снова затеплился огонек надежды, что снимут продолжение «Клона». Один из продюсеров теленовеллы Гильермо Болела обмолвился в интервью, что студия «Глобо» хочет снять полнометражный фильм. Эти слухи взбудоражили зрителей, которые стали обсуждать возможный сюжет в соцсетях. Но в итоге эта информация не подтвердилась.

Однако отмечается, что если продолжение будет, то там Лукас и Жади возможно снова проверят отношения на прочность и переживут кризис, так как клон вернется. Главными героями могут стать и другие персонажи из сериала. К примеру, Карла Диас, сыгравшая дочку Джованны Хадижу. Ей уже 30 лет и она не только снимается в кино, но и стада моделью. А также Стефани Бриту, которая исполнила роль дочки Латифы Самиру. Актриса недавно стала мамой, но это не мешает ей строить карьеру, пишет EG.ru.

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