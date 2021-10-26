«Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию»: Асмус изящно поддела Охлобыстина, готовясь сыграть монашку

Актриса из фильма «Текст» призналась, что в восторге от такой возможности предстать в непохожем для себя амплуа.

Кристина Асмус вышла на связь с поклонниками, сообщив им радостное известие. Она снимается в новом проекте — в каком именно, актриса говорить не стала. Однако поделилась кое-какими подробностями. Экс-жена юмориста Гарика Харламова сыграет монашку, и это после ряда, мягко говоря, эротических сцен в кино.

Как отметила сама Кристина, она в полном восторге от того, что ей выпал такой шанс — сыграть совершенно другого персонажа. К тому же, актриса рада, что на время ей придется забыть про чулки, кружево и коротенькие платьица.

Также Кристина едко подколола Ивана Охлобыстина, заявив, что ей досталась такая необычная для нее роль. «Доктор Быков», правда, пока на слова актрисы никак не отреагировал.

«Аа!! Это не шутка! В новом проекте, который мы начали снимать, я играю монашку!! Героиня – волонтер, поет в церковном хоре, исполняет послушание и потом принимает постриг. Вряд ли это повлияет на мою бесстыжую репутацию и скорее даже усилит ее (особенно учитывая, что в предыдущем проекте «Люся» я максимальная **** (девушка с низкой социальной ответственностью. — Прим. ред.), но я прям ждала эту роль!! Ух, кайф!! Кайф пробовать все новое и разное. И мне так нравится в этих костюмах! Больше, чем в чулках и коротких платьях! И это… Как тебе такое, Иван Охлобыстин?» — отметила актриса.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.