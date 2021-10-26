Расклеено свыше двух тысяч листовок: Светличную ищут более сорока волонтеров «Лизы Алерт»

Поисками звезды «Бриллиантовой руки» актрисы Светланы Светличной занялись волонтеры организации «Лиза Алерт». Всего на данный момент задействовано 42 человека.

За сутки волонтеры расклеили 2 150 листовок. Они активно прозванивают медицинские учреждения и отделы полиции Москвы и Подмосковья. Пешие группы прошли более тридцати километров в поисках актрисы. При этом пока никаких следов звезды не найдено. Ее словно след простыл, сообщает ТАСС.

Напомним, что Светлана Светличная пропала в столице еще 21 октября. Через несколько дней ее сын написал заявление в полицию.

Между тем подруга Светланы Светличной актриса Лариса Лужина считает, что коллега пропала именно сейчас не случайно. О ней собираются снимать программу.

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