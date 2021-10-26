Словно голливудская красотка! Экс-жена Харламова в ультрамодных джинсах трубах показала, как скорректировать фигуру

На днях Кристина Асмус ответила резкой отповедью всем хейтерам в своем микроблоге. Девушка заявила, что устала слышать в свой адрес одно и то же: Найди себе достойного спутника жизни. Актриса из фильма «Текст» уточнила, что, даже будучи свободной и без отношений, женщины могут пребывать в гармонии с собой и быть счастливыми. Для этого не обязательно наличие рядом мужчины. При этом экс-жена юмориста Гарика Харламова подчеркнула, что уже давно не одинока и успела познакомить своего избранника со всей семьей. При этом некоторые фанаты Асмус уверены, что красавица-блондинка выдумала роман, чтобы хоть как-то оправиться после слухов о том, что Харламов встречается с 28-летней актрисой.

Так ли это на самом деле? Виду Кристина не подает. Да и после развода с Гариком Харламовым актриса стала выглядеть еще привлекательней. На свежем фото в Instagram Асмус позировала в ультрамодных джинсах трубах, умело сочетав кипенно-белые брюки с остроносыми туфлями на шпильке и жакетом в стиле Chanel.

Актриса показала, как визуально можно скорректировать фигуру, сделав ее стройнее. Кристина умело вытянула силуэт, надев джинсы с высокой посадкой и укороченный жакет. Этот модный прием могут взять на заметку девушки с небольшим ростом.

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