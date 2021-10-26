Режиссер принял решение вывести ее из постановки: Богомолов убрал Зудину из своего спектакля

О причинах такого решения пока ничего не известно.

Режиссер Константин Богомолов вывел в последний момент актрису Марину Зудину из спектакля «На всякого мудреца», хотя ранее заявлялось, что вдова Олега Табакова непременно сыграет одну из ролей в нашумевшей постановке.

Как рассказали в Театре Наций, на сцене которого играется спектакль, планировалось, что Зудину задействуют в пьесе. Артистка впервые должна была появиться на новой сцене.

«Но во время репетиций режиссер принял решение вывести ее из постановки. О причинах нам неизвестно. Сейчас эту роль — Софьи Турусиной — исполняет Игорь Миркурбанов». Сотрудники Театра Наций

Напомним, что в родном МХТ Марина Зудина в последние годы все реже и реже выходит на сцену. В этом сезоне, к примеру, она задействована всего в двух постановках, сообщает «Комсомольская правда».

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