«Манеры как у Аллы»: Галкин закружил дочку Лизу в танго, блеснув роскошным интерьером особняка

Примадонна вместе с семьей давно обосновалась в замке в подмосковной деревне Грязь.

Замок в подмосковной деревне Грязь стал для Аллы Пугачевой крепостью и тылом. Примадонна крайне редко покидает особняк. А на светских мероприятиях появляется исключительно в компании мужа. В интервью YouTube-проекту «А поговорить?» шоумен Максим Галкин признался, что считает Аллу Борисовну самой заботливой мамой. Ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале подметил, что певица осознанно всю себя отдает воспитанию детей. Ей хочется быть рядом с ними каждую минуту.

В своем микроблоге Максим Галкин иногда делится свежими кадрами с двойняшками. Так, к примеру, шоумен станцевал танго с восьмилетней Лизой, закружив ее в роскошных интерьерах особняка. В кадр попали: просторный холл, стол для званых обедов, люстры в «золоте», панорамные окна и уютные кресла.

«Манеры как у Аллы, веселушка и вертушка Лизок!», «Там-пам-пам-пам! Даже хочется им подпевать», «Артистка растет в семье», «Лиза так похожа на свою маму Аллу! Тот же темперамент и задорный нрав», «Лиза — это само очарование», «Малышка на миллион», — пишут фолловеры.

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