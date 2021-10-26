«Она глупа как пробка»: Дмитрий Киселев дал нелестную характеристику Марии Шукшиной

Как отметил телеведущий, актриса просто хочет напомнить о себе на фоне ситуации с коронавирусом.

Телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели» негативно отозвался об актрисе Марии Шукшиной, которая выступает резко против вакцинации от коронавируса. По его мнению, она просто собирает вокруг себя толпу поклонников.

«Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка». Дмитрий Киселев

Досталась от Киселева также балерине Анастасии Волочковой и певице Натальей Ветлицкой. По его словам, танцовщица невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Ветлицкую же он назвал «забытой звездой из девяностых», которая зря смущает людей своими высказываниями.

Напомним, что в России в последнее время фиксируется свыше тысячи смертей ежедневно от коронавируса. Всех жителей призывают вакцинироваться.

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