«Не стали близкими людьми»: Нилов объяснил, почему много лет не общался с сыном от Климовой

Актер Алексей Нилов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему много лет не общался со своим сыном Никитой от актрисы Ирины Климовой.

«Это была такая вспышка. Влюбиться можно в человека, если поживешь с ним. У нас просто была страсть. Любовь приходит через очень большое время. Сначала дружба, а потом любовь. Роман вылился в рождение чудесного человека. Я не мог быть рядом с Ириной, когда сын рос. Я работал». Алексей Нилов

Как отметил актер, он не соглашался остаться в Москве около своей семьи. «Ирина также отказалась переехать в Питер. Тогда и началось более глубокое изучение друг друга. До 12 лет я не общался с сыном Никитой. У меня была уже другая семья. Ирина с сыном была в Москве, а я – в Санкт-Петербурге. Мы пока не стали близкими людьми. Он поступает в Высшую школу экономики, и я за него рад», — заявил Алексей Нилов.

Напомним, что Алексей Нилов прославился по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл роль капитана милиции Андрея Ларина.

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