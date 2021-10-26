«Чем Харлашку-то влюбила»: пассия комика из Comedy Club в стрингах показала всю красоту своего «орешка»

Екатерина Ковальчук, по мнению некоторых поклонников, как две капли воды похожа на Кристину Асмус.

Поговаривают, что Гарик Харламов не долго горевал в одиночестве. Получив развод от звезды фильма «Текст» резидент Comedy Club тут же закрутил роман с юной красоткой — 28-летней Екатериной Ковальчук. Девушка, по слухам, также ответила комику взаимностью. Надо признать, что новые отношения юмориста сотворили с ним чудо. Если рядом с Кристиной комик явно не собирался худеть, заметно оплыл и набрал лишний вес, то познакомившись с Екатериной преобразился до неузнаваемости, похудел и стал завидным холостяком.

Поклонники юмориста считают, что новая пассия Гарика как две капли воды похожа на Кристину Асмус. Фанаты пристально рассматривают «горячие» пляжные снимки актрисы. Отдыхая в теплых краях, Ковальчук игриво обнажила «сдобные булочки», примерив тесные стринги. Возлюбленная юмориста показала всю красоту своего крепкого «орешка».

«Вот чем Харлашку-то влюбила», «Какие у вас сочные прелести», «Стройная, а есть за что ухватиться», «Умеет же Гарик себе девчонок подбирать», «Асмус-то, небось, ревнует?», «Упустила Кристи свое счастье, а тут молодые и дерзкие тут же Гарика подобрали», «Она копия Асмус! Гарик повторяется», — шутят фолловеры.

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