«Это была измена с моей стороны»: Нилов объяснил, почему развелся с Михайловой

В браке они прожили семь лет.

Актер Алексей Нилов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей женой актрисой Юлией Михайловой. Вместе они были семь лет.

«Мы познакомились на съемках картины «Проклятие Дюран». В итоге венчались с ней. У меня возникла надежда на что-то лучшее. Юля знала, что у меня уже двое детей от разных женщин. Юля была свидетельницей моих жизненных метаний. Это было еще до сериала «Улицы разбитых фонарей». Алексей Нилов

Как рассказал актер, очень долго они пытались строить семью.

«Но я вдруг понял, что не готов. А зачем врать человеку? Мне тогда было сложно. Стал искать что-то того, что себя лишил. Я решил, что не догулял. На съемках я встретился с актрисой Полиной Камининой. Это была измена с моей стороны. Чистая измена», — сказал актер.

Напомним, что Алексей Нилов прослаивался по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл роль капитана милиции Андрея Ларина.

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