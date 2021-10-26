«Пытался создать очередную идиллию»: Нилов рассказал, почему не ужился с Цирюк

«С Сусанной я познакомился в театре-студии «87». Я просто вместе с ней тогда убежал из Питера. Там уже начались талоны и карточки. А в Минске, куда мы приехали, все люди улыбались и были счастливы. Я посмотрел, что там было много мяса в магазинах. Минск тогда был сытым городом.

Роман с Сусанной начался, когда я был еще женат на первой жене Анне Замотаевой. Я полюбил Сусанну. Вместе мы были три года. У нее случилась прерванная беременность. Позже у нас родился сын Митя».