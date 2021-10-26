«Пытался создать очередную идиллию»: Нилов рассказал, почему не ужился с Цирюк

Актер Алексей Нилов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему расстался со своей гражданской женой музыкальным режиссером Сусанной Цирюк.
«С Сусанной я познакомился в театре-студии «87». Я просто вместе с ней тогда убежал из Питера. Там уже начались талоны и карточки. А в Минске, куда мы приехали, все люди улыбались и были счастливы. Я посмотрел, что там было много мяса в магазинах. Минск тогда был сытым городом.
Роман с Сусанной начался, когда я был еще женат на первой жене Анне Замотаевой. Я полюбил Сусанну. Вместе мы были три года. У нее случилась прерванная беременность. Позже у нас родился сын Митя».
Как отметил актер, в те годы он стал сильно пить.
«Я год продержался, а потом снова сорвался. Стал искать новые ощущения. У меня был сложный период, который мы, вероятно, не смогли пройти вместе. Я просто ушел. Опять влюбился. Попытался создать очередную идиллию», — заметил актер.
Напомним, что Алексей Нилов прослаивался по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Он сыграл роль капитана милиции Андрея Ларина.
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