«Стеша, падай!»: трехлетний сынок Маликова покомандовал сестрой, которая распрыгалась на кровати

В семье Дмитрия Маликова и Елены Изаксон двое общих детей. 21-летняя Стефания в этом году окончила вуз, а 3-летний Марк начал заниматься балетом. Брат с сестрой обожают друг друга и часто проводят время вместе за играми и весельем.

Накануне перед сном Стеша Маликова показала, как они с малышом Марком дурачатся вместе. Время отбоя уже давно прошло, но ребятам не до сна: они высоко и задорно прыгают на кровати. «Падай, Стеша!», — командует Марк сестре, и девушка с прыжка принимает горизонтальное положение.

Радостные возгласы, смех, визг – все эти эмоциональные спутники сопровождали детей Маликова на протяжении вечера. Стеша любит играть с маленьким братом, правда, не так много свободного времени у девушки сейчас – она с головой погружена в свой фэшн-бизнес и готовится к запуску зимней коллекции.

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