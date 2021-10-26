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«И Борода потекла вся под пень»: Солнцев раскрыл причину затяжного конфликта Бони и Бородиной

Как отметил бывший участник «Дома-2», вражда зародилась именно на телестройке.

«И Борода потекла вся под пень»: Солнцев раскрыл причину затяжного конфликта Бони и Бородиной
Рустам Солнцев. Фото: instagram.com/solncevrustam_/

Шоумен Рустам Солнцев в трансляции на своем YouTube-канале объяснил, почему уже много лет враждуют телеведущая Ксения Бородина и модель Виктория Боня.

Виктория Боня
Виктория Боня. Фото: Globallookpress.com

По его словам, конфликт зародился на «Доме-2». Боня часто разъезжала по миру из-за работы, хотя была участницей телестройки. Путешествия раздражали Бородину, которая следила за качеством программы. В какой-то момент Бородина высказала свое недовольство. В ответ Боня заявила, что Бородина употребляла наркотики в одном из клубов.

Ксения Бородина
Ксения Бородина. Фото: Globallookpress.com

«При нас при всех. Мы все сидим на лобном месте. И Борода потекла вся под пень. Из этой фразы и вырос их конфликт».

Рустам Солнцев

Ранее стало известно, что Викторию Боню планировали сделать ведущей «Дома-2». Она поставила условие, что там не должно быть Ксении Бородиной. Продюсеры на такой шаг не пошли.

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