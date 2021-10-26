Цветы везли самолетами: во сколько обошлась свадьба экс-сенатора Вавилова с молодой женой

На вилле около озера Комо в Италии элита гуляла целых три дня.

Эксперты сошлись во мнении, что свадьба экс-сенатора и бывшего замминистра финансов 60-летнего Андрея Вавилова и его молодой жены — 24-летней Софьи Дилуа, дочери хозяйки мехового дома — обошлась примерно в 900 тысяч евро. По курсу это 73 миллиона рублей.

Гости гуляли на торжестве на протяжении трех дней. Сначала был устроен праздничный ужин, в субботу веселились весь день, а в воскресенье состоялся прощальный обед для гостей.

Живые цветы на свадьбу везли самолетами. Только аренда виллы обошлась молодым в два миллиона рублей. Кроме того, для гостей был устроен роскошный банкет. Немалые деньги ушли на охрану, салют, прогулки на катере и множество других развлечений. Свет, звук, кейтеринг, аренда автомобилей и частных самолетов – все это встало Вавилову в копеечку.

Немалых денег стоило и выступление звезд. Для гостей, в частности, пели Ани Лорак и Эмин Агаларов. Вела вечер светская львица Ксения Собччак, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Андрей Вавилов и Софья Дилуа теперь законными мужем и женой. Разница в возрасте в этой паре составляет 36 лет.

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