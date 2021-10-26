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Когда вырез слишком велик: Самбурская в черном платье выронила грудь из декольте

Звезда «Универа» отдыхает на Мальдивах и не перестает радовать подписчиков новыми снимками.

Когда вырез слишком велик: Самбурская в черном платье выронила грудь из декольте
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Актриса Настасья Самбурская с первым снегом поспешила улететь в теплые края. красотка отправилась на Мальдивы, чтобы как следует зарядиться энергией на всю оставшуюся осень.

В Instagram звезды тут же появились «летние» фото. Снимки в бикини, красивые мальдивские пейзажи, море, солнце и песок — девушка не поскупилась показать свой отдых подписчикам. Отправившись на фотосессию с местным закатом, Настасья надела черное платье на запах и красиво позировала фотографу.

Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya/

Позабыв о том, что вырез ее платья слишком велик, Самбурская наклонилась так, что одна грудь просто выпала у нее из декольте. Но это придало пикантности снимку и даже исправило остальные недочеты в виде пальца фотографа в кадре.

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