Услада для глаз: обнажившись по пояс, Рудова явила миру постройневшую талию и рельефный пресс

Звезда усердно работает над своей фигурой и регулярно хвастается поклонникам достижениями.

Актриса Наталья Рудова, известная по сериалам «Татьянин день», «Молодежка», «Мафия: Игра на выживание», судя по всему, готовится к новой роли. Девушка активно работает над рельефами своего и без того стройного тела и хвастается результатами в микроблоге.

Общий вес, который уже смогла убрать у себя Рудова, составляет 6 килограммов. И звезда решила сравнить «до» и «после», примерив старую одежду. Оказалось, ей многое уже не по размеру.

«Вот эти брюки чуть меньше, я их не могла застегнуть, я вам честно скажу. И вот тут, пожалуйста, — тоже есть зазорчик!», — радуется красотка своим успехам.

Обнажившись по пояс, Рудова надела красный лиф от купальника. Он подчеркнул пышные формы красотки, а спадающие брюки приоткрыли рельефный пресс и осиную талию актрисы.

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