«Вот это пряня, ух!»: Ефимова в купальнике взбудоражила поклонников видами своих загорелых упругих бедер

Звезда отечественного плавания показала, в какой форме сейчас находится.

Сейчас к российской пловчихе Юлии Ефимовой приковано все внимание публики. Еще бы, так круто заявить о себе после неудачного выступления на Олимпийских играх в Токио – приехать на третий этап Кубка мира в Катаре – и сразу взять три «золота».

Сейчас красотка готовится к четвертому заключительному этапу, который пройдет в Татарстане в последние дни октября. В микроблоге Ефимова написала: «Сезон открыт! Казань, увидимся скоро!».

Красотка сопроводила сообщение фотографией в купальнике. Она блеснула точеной фигурой и аппетитными загорелыми бедрами, сведя с ума подписчиков.

«Вот это пряня, ух!», «Божественна», «Красота», «Вау», «Аушка!», «Роскошная», «Юлька красавица наша!», «Юлия, просто нет слов, красавица», «Русалки существуют!», «Спасательница Малибу», «Нимфа», — пишут восторженные фанаты.

Напомним, Ефимова – серебряная и бронзовая победительница Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная победительница чемпионатов Европы.

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