Конфуз международного масштаба: Бузову за неправильный английский на чемпионате мира разнесли в Сети

Телеведущая, певица, актриса Ольга Бузова стала приглашенной звездой на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии. Девушка отправилась в Белград, чтобы принять участие в торжественной церемонии, давшей старт боям.

На открытии Бузова исполнила песню «Катюша», блеснув на сцене не только роскошным красным платьем макси, но и знанием своего английского. Обращаясь к публике, звезда произнесла «From Love with Russia». Позже она попыталась оправдаться, мол, сильно нервничала, поэтому перепутала.

Но в очередной публикации она снова написала ту же неправильную фразу. И подписчики ей этого не простили.

«From Russia with love?», «Из любви с Россией», «Мой инглиш меня покинуть», «о Господи», «она вчера после выступления это сказала, все заметили и обстебали ее», «ну там же совершенное владение языками», «у меня тоже мозг сломался от фразы», «A может наоборот? From Russia with love?», «Нет, так лучше! И оригинальнее», — набросились на певицу в Сети.

