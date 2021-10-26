«Расцвела, помолодела!»: Алла Пугачева в картузе и сером костюме произвела фурор в Сети

С наступлением осени Алла Пугачева пересмотрела свой гардероб и убрала подальше яркое мини, отдав предпочтение более просторным и удлиненным силуэтам. И поклонникам нравится, что артистка всегда разная и одновременно стильная. В очередной раз фанаты в этом убедились, когда Примадонна появилась в бутике своего друга, дизайнера Игоря Гуляева.

Пугачева вошла в студию дизайнерской одежды, где очень часто бывает, в сопровождении хозяина бутика. И произвела впечатление не только на сотрудников, но Интернет-пользователей после того, как дизайнер опубликовал видео с Аллой Борисовной. Звезда в сером костюме с просторными брюками на защипах и с картузом вместо привычной шляпки на голове произвела настоящий фурор.

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«Игореша, какие красивые и стильные твои наряды я не узнала Аллу Борисовну ты лучший», «Шик», «Зайка какая модная, люблю!», «Она невероятная красавица! Любим и восхищаемся», «Мне очень нравится, как одевается Алла! Просто красота!», «Красавцы!!!Алла Борисовна в ваших нарядах расцвела, помолодела! Просто шикарна!!», «Какие Вы Стильные», «Стильно!», «какая моднявая!», «Какая стильная, и классная», — обсуждают в комментариях у Игоря Гуляева фолловеры.

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