«Лиф можно было надеть?»: Дана Борисова засветила округлый бюст, смутив поклонников

Дана Борисова не раз оказывалась в центре скандалов. Несколько лет назад ей помог Андрей Малахов в самых сложный момент жизни. С тех пор телеведущая старается вести себя сдержанно. Свою дочку Полину она отправила учиться в языковую школу в Лондоне. Сама телеведущая появляется на ток-шоу и ведет программу «Star Парад».

А недавно Борисова приняла участие в популярном шоу «Форт Боярд». Несмотря на пандемию, участники смогли посетить Францию и сняться для проекта. Однако не только поведение, но и вид телеведущей вызвала оторопь у многих зрителей. Блондинка была в футболке и шортах. Однако она не надела нижнее белье, засветив свой округлый бюст. Пользователи Сети сочли, что это неуважительно к тем, кто к ней снимался в шоу.

В итоге Дана получила массу комментариев с критикой. На этот раз хейтеры не сдерживали эмоций. Но нашлись и те, кто похвалил телеведущую за игру.

«Лиф можно было надеть?», «Не в команде вам играть. Девчонки на все 100, болеют, переживают, а вы как не с ними», «Дана, огонь! Лисьи носики видны», «Как можно было не отгадать такую легкую загадку», «Выделилась, все видно, ну зачем?», «Красивая фигура, но лучше прятать пикантные части тела то», — прокомментировали пост подписчики. «Не налез! Разъедаюсь я там на багетах», — ответила Борисова на комментарий про бюстгальтер.

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