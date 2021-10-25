Советовал Александр Васильев: Клава Кока снялась в ролике в одежде, которая лучше другой выглядит в социальных сетях

Клава Кока записала видеоролик для своих социальных сетей. Звезда под собственный трек «Ла ла ла» отрезала себе косички.
Примечательно, что певица примерила кроп-топ неонового лимонного цвета, на который ранее обращал внимание Александр Васильев на шоу «Модный приговор».
Тренд на флуоресцентные тона, по словам историка моды, пришел к нам из 90-х. И возродился он сейчас неслучайно, ведь именно такие «кислотные» оттенки отлично смотрятся на гаджетах.
«Яркие тона лучше передаются на экране мобильного телефона, чем палевые, нежные, переходящие плавно один в другой, которые просто не читаются на мобильных приложениях», — сказал ведущий.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.