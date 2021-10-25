Под свадебный марш: Лобода в белом платье в пол из цветов произвела фурор на показе мод

Светлана Лобода привыкла к тому, что всегда находится в центре внимания. Она уже давно стала мировой знаменитостью. После участия в конкурсе «Евровидение» ее карьера пошла в гору. Теперь певица одна из самых успешных исполнительниц в стране. Недавно она с размахом отметила день рождения. Несколько дней артистка провела в Дубае, где устроила вечеринку и каталась на яхте.

Но 25 октября Лобода оказалась в Москве. Она приняла участие в модном показе своего друга, дизайнера Бичоллы. Певице была отведена особенная роль. Она вышла на импровизированный подиум в свадебном образе. Артистка дефилировала под звуки марша Мендельсона. На ней было силуэтное полупрозрачное платье в пол, сшитое из искусственных цветов. Аккуратные локоны и нюдовый макияж дополнили образ.

Светлана произвела настоящий фурор. В зале сидели стилисты, визажисты и светские львицы. Они стали кричать от восторга, когда певица появилась в зале.

Так Бичолла Тетрадзе поставил громкую точку Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. К слову, также на мероприятия были модель Маша Миногарова, отметившаяся в летящем леопардовом платье с мантией, а также певица Ханна — в ультрамини с фантазийными рукавами. Стала манекенщицей в этот вечер и жена Моргенштерна Дилара Зинатуллина. Она показала блузу с «хищным» принтом и юбку с высоким разрезом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.