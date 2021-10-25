«Образ наполнен французским флером»: Пугачева элегантно подала фигуру в сдержанном сером костюме

Алла Пугачева появилась в модном бутике в сдержанном, но элегантном образе, который стилист Лариса Тимиряева сравнила с французским стилем.

Примадонна облачилась в серый костюм с актуальными широкими брюками и в белую рубашку, проглядывающую через черный джемпер. Аутфит звезда российской эстрады дополнила кепкой и солнцезащитными очками.

«Элегантный, ахромный (без цветового пигмента) стильный образ в модной тенденции смешения стилей и минимализма в манере комплектации. Алла Борисовна гармонично объединила классику, спорт и драйв. Эффекта добавил контраст женственности и мужественности (кепка в сочетании с распущенными волосами) и элегантной сдержанности и расслабленности.

Модный градус усиливает укороченный фасон жакета, поскольку короткая длина верхней одежды — один из модных трендов осенне-зимнего сезона — 2021/22. Не менее модный свободный фасон брюк костюма, которые в сочетании с кроссовками добавляют расслабленности и динамики, легкости.

Алла Борисовна применила мудрый прием гармонии пропорций, надев кепку, визуально добавив роста, поскольку существует расширение силуэта брюками при отсутствии каблуков. А так, при ее невысоком росте, все выстроено пропорционально. Нужно помнить одно из правил пропорций, что если добавляете объем вширь, то вытягивайте силуэт в длину (каблуки, головной убор, высокая прическа).

Очень идет Алле Борисовне стильная кепка. А в целом весь образ наполнен французским флером: мужской стиль, сдержанная элегантность, отсутствие цвета, солнечные очки как аксессуар (имиджевые). Француженки носят солнечные очки не от солнца, а как аксессуар. Меня восхищает образ Аллы Борисовны, он работает на нее, презентабельно демонстрируя ее достоинства», — прокомментировала Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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